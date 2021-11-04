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Нападение с молотком на посетителя магазина в Воркуте попало на видео

Александр Кузьмин
35 минут назад

В городе Воркута мужчина со спины напал на посетителя магазина с молотком. Момент инцидента попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина достаёт из куртки молоток и наносит им несколько ударов по голове посетителя торговой точки. После этого пострадавший выбегает из магазина, злоумышленник выходит за ним. Инцидент произошел в магазине «Луч» по улице Ленина, 24.

По неподтвержденным данным, нападавший живëт над магазином и за час до происшествия приходил туда с этим же оружием. Утверждается, что работники еще до происшествия вызывали полицию, но стражи порядка не стали разбираться и подниматься в квартиру к агрессивному мужчине.

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