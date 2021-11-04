Житель Санкт-Петербургского Колпино нашел в колбасе защитную маску. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».

На кадрах можно увидеть, как мужчина пытается отрезать от колбасы кусок, но терпит неудачу. Петербуржцу что-то мешает. После чего он обнаруживает защитную маску прямо в колбасе.

«Делал завтрак, достал колбасу, которую вчера купил, чтобы себя и кошку полакомить. Начал резать и не сразу понял, что в нее попало. Потом понял, что это такое», комментирует мужчина.