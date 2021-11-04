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Пожилая женщина терроризирует мать с детьми-инвалидами в Тюмени.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Пенсионерка набросилась с оскорблениями на мать детей-инвалидов в частном секторе в Тюмени. Видео публикует telegram-канал «360tv».

Конфликт между пожилой женщиной и Ольгой Дбар начался весной, когда обидчица начала приезжать к соседу.

«Началось с того, что начала оскорблять моего сына, что он ублюдок, полоумный, чтобы [я] держала его дома, что она будет в опеку жаловаться» - рассказывает Ольга.

После появления царапины на автомобиле потерпевшая обратилась в полицию.

После чего пенсионерка набросилась на Ольгу с оскорблениями.

По факту произошедшей истории возбуждено административное дело об оскорблении. Женщина оштрафована на три тысячи рублей.

Происшествия,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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