Пенсионерка набросилась с оскорблениями на мать детей-инвалидов в частном секторе в Тюмени. Видео публикует telegram-канал «360tv».
Конфликт между пожилой женщиной и Ольгой Дбар начался весной, когда обидчица начала приезжать к соседу.
«Началось с того, что начала оскорблять моего сына, что он ублюдок, полоумный, чтобы [я] держала его дома, что она будет в опеку жаловаться» - рассказывает Ольга.
После появления царапины на автомобиле потерпевшая обратилась в полицию.
После чего пенсионерка набросилась на Ольгу с оскорблениями.
По факту произошедшей истории возбуждено административное дело об оскорблении. Женщина оштрафована на три тысячи рублей.