Пенсионерка набросилась с оскорблениями на мать детей-инвалидов в частном секторе в Тюмени. Видео публикует telegram-канал «360tv».

Конфликт между пожилой женщиной и Ольгой Дбар начался весной, когда обидчица начала приезжать к соседу.

«Началось с того, что начала оскорблять моего сына, что он ублюдок, полоумный, чтобы [я] держала его дома, что она будет в опеку жаловаться» - рассказывает Ольга.

После появления царапины на автомобиле потерпевшая обратилась в полицию.

После чего пенсионерка набросилась на Ольгу с оскорблениями.