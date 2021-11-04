Горящее здание XIX века в Саратове сняли на видео

Здание бывшей гостиницы «Россия» 1850-х годов постройки в Саратове охватил мощный пожар. Видео публикует портал «Life.ru».
Огонь полыхает на четвертом этаже дома И.И. Зейферт, находящимся на пересечении улицы Горького и проспекта Кирова. Площадь возгорания составляет около 2,5 тысячи квадратов.По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работает 15 пожарных расчётов. Сейчас возгорание локализовано.
Здание было построено в середине XIX века. В 1889 году его приобрёл и реконструировал мукомол Иван Зейферт.