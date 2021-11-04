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Ледяной дождь спровоцировал крушение Ан-12 под Иркутском

Елена Прошина
16 минут назад

Предварительной причиной крушения Ан-12 в Иркутской области назван ледяной дождь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования трагедии.

Ледяной дождь спровоцировал крушение Ан-12 под Иркутском
Фото: ReutersReuters

Согласно первичным данным с бортовых самописцев, обледенел руль высоты самолета при попытке захода на второй круг. Кроме того, спровоцировать падения лайнера могли перегруз и его неверная центровка. По словам собеседника агентства, воздушное судно стало неуправляемым и рухнуло при заходе на второй круг.

Ан-12 начал падать на высоте 230 метров, после того, как пилот доложил об уходе на второй круг. Высота полета изменилась в течение нескольких секунд, после чего самолет пропал с радаров.

Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании, он выполнял рейс Якутск-Иркутск.

МАК уже сформировал комиссию по расследованию крушения. По данным комитета, на борту находились семь человек. Экипаж состоял из двоих россиян, троих граждан Белоруссии и двоих украинцев.

Заслуженный летчик России Вадим Базыкин не исключил, что причиной падения самолета могли стать погодные условия и возраст машины. Также он считает, что система навигации воздушного судна устарела.

Происшествия,Катастрофы,Вадим Базыкин,Межгосударственный авиационный комитет,Интерфакс,
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