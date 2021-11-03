Ледяной дождь спровоцировал крушение Ан-12 под Иркутском

Ледяной дождь спровоцировал падение самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомого с ходом расследования.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Пресс-служба правительства Иркутской области

В публикации отмечается, что сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета. Также наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла, говорится в сообщении.

Источник отмечает, что «самолет стал неуправляемым и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким экипажа транспортного самолета Ан-12.