«КП»: Режиссер «Ералаша» хотел «устранить» совращенного ребенка

Режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, которого подозревают в педофилии, был активным участником закрытых форумов. Об этом рассказала kp.ru со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину.

Фото: Илья Белостоцкий/Вконтакте Илья Белостоцкий/Вконтакте

Отмечается, что в качестве псевдонима на форумах Белостоцкий взял себе имя одного из известных древнегреческих ораторов — Демосфена. Он охотно делился историями о своих отношениях с детьми и неоднократно публиковал их фотографии.

При этом, по данным издания, после некоторых историй режиссера «невзлюбили» даже посетители закрытых форумов.

«Он однажды написал, что хочет «прикопать» одного мальчика, с которым у Белостоцкого была интимная связь. В смысле устранить», — сообщила директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Также, по ее словам, Белостоцкий хвастался тем, что ему удалось избежать уголовного преследования с помощью взятки.

Ранее стало известно, что заявление на режиссера написал один из его бывших актеров, которому тогда было 13 лет.

Белостоцкого арестовали в октябре 2020 года, арест неоднократно продлевали. Все это время его знакомые утверждали, что «он болен и не в состоянии общаться». Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), ему может грозить до 10 лет лишения свободы.