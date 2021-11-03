Дело о крушении Ан-12 под Иркутском передали в центральный аппарат СКР

Дело о крушении самолета Ан-12 под Иркутском передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Пресс-служба правительства Иркутской области

"Председатель СК РФ (Александр Бастрыкин) поручил расследование крушения Ан-12 в Иркутской области следователям центрального аппарата", — говорится в сообщении.

Ранее в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ назвали предварительные версии крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность самолета. Следователи в настоящее время рассматривают все эти версии крушения.

В среду самолет, следовавший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 по местному времени (14.45 мск), заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся. Упавший самолет принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". Он доставлял продукты на Чукотку.