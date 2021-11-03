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«Пытались уйти на второй круг»: диспетчер о крушении Ан-12 под Иркутском

Вероника Полынина
16 минут назад

Пилоты разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 пытались уйти на второй круг. Об этом, как сообщает РИА «Новости», рассказал журналистам представитель диспетчерской службы.

По его словам, полет Ан-12 проходил в соответствии с планом, по заложенным траекториям и схемам.

«После доклада экипажа о намерении уйти на второй круг, буквально в течение 3-4 секунд высота на индикаторе изменилась с 230 метров до 120», - сообщил диспетчер.

Затем отметка пропала, и экипаж перестал отвечать на вызовы диспетчерской службы.

Граждане трех стран: названы имена погибших при крушении Ан-12

3 ноября в Иркутской области при заходе на посадку пропал с радаров грузовой самолет Ан-12. Лайнер принадлежал компании «ИрАэро», позже его обнаружили в 7 км от села Пивовариха возле зоны посадки.

На борту самолета, который выполнял рейс из Якутска в Иркутск, находились семь членов экипажа: двое россиян, двое украинцев и трое белорусов. Все они погибли.

Среди вероятных причин крушения самолета следствие рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность.

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