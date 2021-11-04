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Найдены тела шестерых находившихся на борту разбившегося Ан-12

RT на русскомиещё 2
33 минуты назад

На борту самолёта Ан-12, разбившегося в Иркутской области 3 ноября, находились девять человек, найдены тела шестерых.

Опубликован список погибших при крушении Ан-12
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По уточнённым данным, полученным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», — цитирует ТАСС руководителя главка МЧС по региону Андрея Рябоволова.

По его словам, останки шести человек обнаружены и доставлены на экспертизу.

Ранее грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело.

На борту находились россияне Александр Егоров и Юрий Кропалев, украинцы Олег Щучко и Александр Чуприненко, а также белорусские граждане Андрей Сергеев, Дмитрий Гармоненко и Максим Карпук.

Происшествия,Катастрофы,Игорь Кобзев,Андрей Сергеев,Александр Егоров,МЧС,СКР,ИТАР-ТАСС,
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