Опубликован список погибших при крушении Ан-12

«По уточнённым данным, полученным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», — цитирует ТАСС руководителя главка МЧС по региону Андрея Рябоволова.