Спасатели нашли черный ящик разбившегося под Иркутском Ан-12

На месте крушения грузового самолета Ан-12 под Иркутском, сотрудники МЧС обнаружили один из двух черных ящиков. Найденный ящик находится в хорошем состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

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«При проведении поисковых работ найден первый бортовой самописец», — приводит слова собеседника агентства.

Самолет Ан-12 потерпел крушение в районе села Пивовариха в Иркутской области. В качестве возможных причин катастрофы указываются техническая неисправность (модель самолетов Ан-12 была разработана в 60-ые года ХХ века), ошибка пилотов и суровые погодные условия.

Воздушное судно перевозило хозтовары и принадлежало белорусской компании «Гродно». Со слов представителя авиакомпании, экипаж судна имел большой опыт полетов