Спасатели нашли черный ящик разбившегося под Иркутском Ан-12

На месте крушения грузового самолета Ан-12 под Иркутском, сотрудники МЧС обнаружили один из двух черных ящиков. Найденный ящик находится в хорошем состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.
«При проведении поисковых работ найден первый бортовой самописец», — приводит слова собеседника агентства.
Самолет Ан-12 потерпел крушение в районе села Пивовариха в Иркутской области. В качестве возможных причин катастрофы указываются техническая неисправность (модель самолетов Ан-12 была разработана в 60-ые года ХХ века), ошибка пилотов и суровые погодные условия.
Воздушное судно перевозило хозтовары и принадлежало белорусской компании «Гродно». Со слов представителя авиакомпании, экипаж судна имел большой опыт полетов
На борту находилось семеро пассажиров, трое из которых являлись гражданами Белоруссии. Все пассажиры погибли при крушении. Данный факт подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который лично побывал на месте происшествия.