Российский боец ММА жестоко избил свою девушку

Бывшая девушка бойца ММА Артура «Акаба» Кулинского Алиса Киприда, избитая парнем, поведала «Московскому комсомольцу», полную историю произошедшего.
По ее словам, участник боев лиги Hardcore применял к ней силу не в первый раз. Летом в Чебоксарах Кулинский, находясь в состоянии опьянения, сломал девушке руку. Данный инцидент и стал поводом для прекращения отношений пары. Киприда до сих пор полностью не может распрямлять руку и проходит лечение.
«Тогда меня спасло то, что в помещении находились еще два боксера. Они отвезли меня в травмпункт и оттуда в больницу. Я не стала писать заявление, решила просто распрощаться с этим человеком», — говорит в видео, которое опубликовал «МК», Киприда.
Но Кулинского это не остановило. На прошлой неделе, 27 октября, ночью, боец подкараулил свою бывшую девушку возле ее дома с целью убить.
«Я возвращалась домой, где меня уже ждал пьяный Артур с намерением убить. Он прямо так и сказал: "Я приехал тебя убить, если ты не со мной, то ни с кем не будешь". Затащил меня в дом и начал избивать. Шанс убежать появился, когда он встал с меня и пошел на кухню, чтобы позвонить в скорую. Он взял телефон и сказал: "Я сейчас вызову скорую и скажу, что здесь до смерти забитая девушка, мне терять нечего". Я в это время лежала на полу в пролете коридора, встала и побежала».
Кулинский последовал за девушкой, сбив ее с ног на улице и продолжив избивать. Происходящее заметил проходящий мимо мужчина, который попытался вмешаться, отвлекая и разговаривая с бойцом.
«Но Кулинский начал кричать на весь двор о том, что я его официальная жена и он сам разберется со мной. Я просила помощи, вызвать полицию. Пока мужчина отвлекал Артура, побежала в круглосуточный магазин, находящийся рядом. И там также просила о помощи, говорила, что он хочет меня убить. Артур забежал в магазин следом за мной, начал отбрасывать всех и снова схватил меня. Никто не мог мне помочь, он разъяренный был, его боялись, с ним вообще невозможно ничего сделать в таком состоянии. А в магазине женщины были и мужчина какой-то. И тут приехал наряд полиции. Считаю, что у моего ангела-хранителя огромные крылья. Полиция остановила его».
Киприда отметила, что и в первый и во второй раз Кулинский просил у нее прошения и писал сообщения, в которых причиной своих деяний называл ревность.
«На этот раз я расскажу полиции все, человек преследует меня. Мне пришлось сменить место жительства, страшно, что он придет и просто добьет, от него невозможно отмахаться, убежать от него у меня был только один шанс. Я не хочу, чтобы такой человек ходил, он опасен для общества».
На данный момент Киприда уже написала на своего бывшего парня заявление в полицию. Интересы девушки в суде будет представлять юрист Екатерина Гордон.