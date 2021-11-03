Российский боец ММА жестоко избил свою девушку

«Я возвращалась домой, где меня уже ждал пьяный Артур с намерением убить. Он прямо так и сказал: "Я приехал тебя убить, если ты не со мной, то ни с кем не будешь". Затащил меня в дом и начал избивать. Шанс убежать появился, когда он встал с меня и пошел на кухню, чтобы позвонить в скорую. Он взял телефон и сказал: "Я сейчас вызову скорую и скажу, что здесь до смерти забитая девушка, мне терять нечего". Я в это время лежала на полу в пролете коридора, встала и побежала».