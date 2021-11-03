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Блогеру Хованскому продлили арест

Lenta.ruиещё 2
23 минуты назад

Суд в Санкт-Петербурге снова продлил арест блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Об этом сообщается в Telegram-канале KP.RU.

Блогеру Хованскому продлили арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До какого числа продлен арест блогера в настоящий момент не сообщается. До этого было известно, что Хованский пробудет под стражей как минимум до 8 ноября.

13 октября сообщалось, что Хованскому было отказано в удовлетворении жалобы. Таким образом, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оставил его арест в силе.

Происшествия,Юрий Хованский,
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