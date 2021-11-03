Блогеру Хованскому продлили арест

Суд в Санкт-Петербурге снова продлил арест блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Об этом сообщается в Telegram-канале KP.RU.

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До какого числа продлен арест блогера в настоящий момент не сообщается. До этого было известно, что Хованский пробудет под стражей как минимум до 8 ноября.