Блогеру Хованскому продлили арест

Суд в Санкт-Петербурге снова продлил арест блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Об этом сообщается в Telegram-канале KP.RU.
До какого числа продлен арест блогера в настоящий момент не сообщается. До этого было известно, что Хованский пробудет под стражей как минимум до 8 ноября.
13 октября сообщалось, что Хованскому было отказано в удовлетворении жалобы. Таким образом, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оставил его арест в силе.