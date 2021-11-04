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На разбившемся Ан-12 летело руководство компании "Заполярье": всего погибло 9 человек

Газета.Ruиещё 6
2 часа назад

Девять человек находились на борту разбившегося под Иркутском самолета Ан-12. Об этом на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов, пишет ТАСС.

При крушении Ан-12 погибло руководство авиакомпании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В МЧС заявили, что, по уточненным данным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту находились девять человек — пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. Четверо из них граждане РФ, трое — Белоруссии, двое — Украины.

На данный момент найдены останки шестерых человек. Их уже доставили на экспертизу. Губернатор области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram подтвердил, что на борту находились еще двое сопровождавших от авиакомпании «Заполярье».

Ранее представитель авиаузла сообщил, что на борту должны были быть еще генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье» .

В среду самолет, следовавший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 по местному времени (14.45 мск), заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся. Упавший самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Он доставлял продукты на Чукотку.

Происшествия,Игорь Кобзев,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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