При крушении Ан-12 погибло руководство авиакомпании

Девять человек находились на борту разбившегося под Иркутском самолета Ан-12. Об этом на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов, пишет ТАСС.

В МЧС заявили, что, по уточненным данным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту находились девять человек — пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. Четверо из них граждане РФ, трое — Белоруссии, двое — Украины.

На данный момент найдены останки шестерых человек. Их уже доставили на экспертизу. Губернатор области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram подтвердил, что на борту находились еще двое сопровождавших от авиакомпании «Заполярье».

Ранее представитель авиаузла сообщил, что на борту должны были быть еще генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье» .