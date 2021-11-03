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Опубликовано видео с места крушения Ан-12 под Иркутском

Александр Кузьмин
1 час назад

Транспортный самолет Ан-12 разбился под Иркутском при заходе на посадку. Кадры с места крушения появились в распоряжении Telegram-канала Babr Mash.

Воздушное судно выполняло рейс из Якутска в Иркутск и пропало с радаров в районе населенного пункта Пивовариха. На борту транспортника находилось 7 человек. По предварительным данным, двое из них погибли, о судьбе пятерых информации пока нет. Сейчас на месте ЧП работают спасатели.

«Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, приступили к поискам людей и ликвидации пожара. Происходило горение самолёта на площади 10 квадратных метров и разлившегося топлива на площади 300 квадратных метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.

Причиной падения Ан-12 могли стать непогода или техническая неисправность самолета.

Происшествия,Катастрофы,Видео,МЧС,
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