Опубликовано видео с места крушения Ан-12 под Иркутском

Транспортный самолет Ан-12 разбился под Иркутском при заходе на посадку. Кадры с места крушения появились в распоряжении Telegram -канала Babr Mash.

Воздушное судно выполняло рейс из Якутска в Иркутск и пропало с радаров в районе населенного пункта Пивовариха. На борту транспортника находилось 7 человек. По предварительным данным, двое из них погибли, о судьбе пятерых информации пока нет. Сейчас на месте ЧП работают спасатели.