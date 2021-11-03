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«Интерфакс»: семь человек погибли в результате крушения Ан-12 под Иркутском

Газета.Ru
10 минут назад

В результате крушения самолета Ан-12 в Иркутской области погибли семь человек, передает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

«После столкновения с землей самолет охватило пламя. Люди погибли в огне», — рассказал источник.

Также он заявил, что на месте авиакатастрофы найдены останки пяти человек.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, спасатели ликвидировали открытое горение на месте крушения Ан-12 под Иркутском.

До этого в министерстве рассказали, что площадь возгорания на месте падения воздушного судна составляла 300 кв. м.

Самолет, следовавший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 по местному времени, заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся.

По данным Telergam-канала Baza, на борту Ан-12 находились только члены экипажа.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что пять человек выжили при крушении самолета Ан-12 под Иркутском.

Происшествия,Видео,Интерфакс,
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