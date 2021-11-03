Названа предварительная причина крушения Ан-12 в Иркутской области

Ошибка пилотирования и техническая неисправность могли стать причиной крушения грузового Ан-12 в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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"Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышения угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке", — сказал собеседник агентства.

Помимо этого, рассматривается версия технической неисправности самолета, например отказ двигателя из-за столкновения с птицам, уточнил источник.

На борту разбившегося самолета предположительно находились 8 человек, уточнили в МЧС. О происшествии стало известно ранее.

Грузовой Ан-12 пропал с радаров в 19:45 по местному времени, заходя на второй круг. По информации Mash, он рухнул в районе села Пивовариха. После падения воздушное судно загорелось. Сейчас проводится поисково-спасательная операция, идет ликвидация пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Происходит загорание самолета", - говорится в сообщении.