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Появились данные о выживших в катастрофе Ан-12 под Иркутском

Lenta.ru
1 час назад

При крушении самолета Ан-12 в Иркутской области выжили пять человек. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Согласно информации собеседника агентства, пострадавшим оказывают помощь медики. Также появились данные о том, что оба пилота воздушного судна погибли.

При этом ТАСС со ссылкой на собственный источник передает, что все находившиеся на борту члены экипажа Ан-12 стали жертвами авиакатастрофы.

«Секунд 40 и хлопок»: крушение вертолета Росгвардии

О крушении грузового самолета Ан-12 стало известно в среду, 3 ноября. По предварительным данным МЧС, на борту находились семь человек. Воздушное судно пропало с радаров в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. Возможными причинами ЧП названы ошибки пилотирования или технические неисправности.

Происшествия,Видео,Росгвардия,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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