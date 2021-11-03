Кража стула с могилы рэпера Децла попала на видео

Неизвестный украл стул с могилы рэп-исполнителя Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацикий) на Пятницком кладбище. Об этом сообщила мать российского хип-хоп музыканта Ирина Толмацкая. На своей странице в Instagram она опубликовала запись, снятую камерой видеонаблюдения.
На кадрах видно, как мужчина берет находящийся на могиле предмет мебели и удаляется в неизвестном направлении.
«Хочу обратиться к Вам мои друзья!!! Кто знает этого “человека” передайте ему пожалуйста, что так нельзя делать пусть вернет на место», – подписала публикацию женщина (прим. ред. — орфография и пунктуация автора сохранены).
В 2019 году работники кладбища обнаружили на могиле Децла возгорание. Оно было оперативно потушено. Об инциденте тогда сообщили родственникам покойного музыканта.