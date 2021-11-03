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Два человека погибли при падении Ан-12 под Иркутском

Алиса Селезнёва
42 минуты назад

В результате крушения в Иркутской области самолета Ан-12 погибли два человека. Об этом сообщает «Пятый канал».

ЧП с Ан-12 под Иркутском: стало известно о погибших
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня стало известно, что при заходе на посадку в 19:45 по местному времени с радаров пропал грузовой самолет Ан-12. Позже рухнувший лайнер нашли в районе села Пивовариха. Информацию о крушении самолета подтвердили в сибирском авиационном спасательном центре.

По данным «Пятого канала», принадлежавший компании «ИрАэро» Ан-12 упал в семи километрах от села Пивовариха, возле зоны посадки.

На борту лайнера, который выполнял рейс из Якутска в Иркутск, по предварительным данным, находились восемь человек, двое из них погибли. Судьба еще шестерых пока неизвестна.

После крушения самолет загорелся. Сейчас пожарные ликвидируют два очага возгорания на борту, а также траву, которая загорелась. Площадь пожара - 300 квадратных метров, пишет Telegram-канал 112.

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