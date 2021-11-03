Самолет Ан-12 потерпел крушение в Иркутской области

Самолет Ан-12, об исчезновении с радаров которого сообщалось ранее, упал в Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, самолет пропал 3 ноября в 19:45 по местному времени во время захода на второй круг. Позже рухнувший лайнер нашли в районе села Пивовариха.
По информации Mash, самолет загорелся, спасатели уже на месте и ликвидируют пожар.
Информацию о крушении самолета ТАСС подтвердили в сибирском авиационном спасательном центре.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что речь идет о транспортном самолете, который направлялся из Якутска в Иркутск.
В МЧС агентству заявили, что инцидент произошел при заходе Ан-12 на посадку. По предварительным данным спасателей, на его борту находились восемь человек. По информации Telegram-канала «112», двое из них погибли.