Самолет Ан-12 потерпел крушение в Иркутской области

Самолет Ан-12, об исчезновении с радаров которого сообщалось ранее, упал в Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, самолет пропал 3 ноября в 19:45 по местному времени во время захода на второй круг. Позже рухнувший лайнер нашли в районе села Пивовариха.

По информации Mash, самолет загорелся, спасатели уже на месте и ликвидируют пожар.

Информацию о крушении самолета ТАСС подтвердили в сибирском авиационном спасательном центре.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что речь идет о транспортном самолете, который направлялся из Якутска в Иркутск.