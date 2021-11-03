Самолет пропал с радаров под Иркутском

Самолет Ан-12 «исчез с радаров в Иркутской области. Как сообщает ТАСС, воздушное судно направлялось из Иркутска в Якутск.

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщает Telegram-канал SHOT, на высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, однако после этого метка пропала.

По информации Telegram-канала Mash, лайнер рухнул в районе села Пивовариха и загорелся. Спасатели уже находятся на месте и ликвидируют возгорание. Сколько человек находилось на борту — неизвестно.

По информации Telegram-канала «112», погибли два человека. Судьба еще шестерых неизвестна.

Напомним, что 2 ноября двое россиян погибли при крушении грузового самолета Ан-26 в столице Южного Судана Джубе. Самолёт принадлежал местной компании грузоперевозок Optimum Aviation и направлялся из Джубы в Мабан. Воздушное судно перевозило топливо, а на борту были только пилот и члены экипажа.