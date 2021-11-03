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Россиянка убила ударом ножа в глаз своего парня

Lenta.ru
1 час назад

Россиянка убила ударом ножа в глаз своего парня — случай произошел в подмосковном Подольске. Об этом пишет KP.RU, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Россиянка убила ударом ножа в глаз своего парня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной версии, полицейские отправились на вызов о шумной вечеринке в одной из квартир по улице 43-й Армии. Дверь в квартиру оказалась открыта. Полицейские застали только следы вечеринки, все было тихо.

В одной из комнат они нашли тело мужчины с ножом в глазу. Давность смерти — около двух часов. Когда правоохранители начали опрашивать соседей, то заметили, что соседка убитого сильно нервничала, сбивчиво говорила. Они предположили, что женщина может быть причастна и решили тщательно допросить ее. Вскоре она решила сознаться в убийстве.

По ее словам, они были вдвоем в квартире, выпивали. В какой-то момент вспыхнула ссора, в ходе которой женщина схватилась за нож.

Происшествия,МВД,Комсомольская правда,
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