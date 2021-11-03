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Фура сломала лопасти взлетающего вертолета и попала на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Аргентине фура на трассе помешала взлететь вертолету департамента здравоохранения с пострадавшим на борту, сломав лопасти винтокрылой машины. Инцидент произошел на шоссе Перито-Морено возле аргентинской столицы.

Во время столкновения двух грузовиков серьезно пострадал один из водителей – участников ДТП. Для госпитализации раненого к месту аварии прибыл медицинский вертолет. Однако подняться в небо ему не удалось из-за другого большегруза. Водитель фуры не стал дожидаться пока воздушное транспортное средство взлетит и проехал мимо него, сломав лопасти. В итоге пострадавшего мужчину транспортировали в больницу на карете скорой помощи.

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