Сын одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина, которого обвинили в заказном убийстве прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина, Сергей Чекин сдал отца ФСБ ради наследства. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на адвоката Чекина-старшего Михаила Пуртова.

Он заявил, что у Юрия Чекина была разнообразная недвижимость общей стоимостью в 70 млн рублей, которую до задержания планировал разделить их между сыном и племянницей. Уточняется, что она же стала гражданской женой преступника. Именно в квартире племянницы, оформленной на другое лицо, подозреваемый скрывался многие годы.

При этом беглец продолжал поддерживал контакт с сыном, который проживал в квартире над ним. Однажды Чекин-старший поведал сыну о планах касательно наследства. Вот только эти намерения молодого человека не устроили, поскольку он рассчитывал получить все имущество отца.

«Сын Юрия Чекина решил сдать отца ФСБ, чтобы устранить родственницу как конкурентку в наследовании — ей может грозить статья за укрывательство человека, находящегося в розыске», — уточнил Пуртов.

Юрия Чекина задержали 26 октября спустя 20 лет розыска. По данным следствия, в 1990-х годах он руководил контрольно-ревизионным управлением Минфина в ХМАО. К тому же у него был кооператив, при помощи которого он за 1993 год украл 15,6 миллиона рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. По данному факту против Чекина прокуратурой было возбуждено уголовное дело.