В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Самого разыскиваемого преступника РФ сдал сын ради наследства

Елена Прошина
25 минут назад

Сын одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина, которого обвинили в заказном убийстве прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина, Сергей Чекин сдал отца ФСБ ради наследства. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на адвоката Чекина-старшего Михаила Пуртова.

Он заявил, что у Юрия Чекина была разнообразная недвижимость общей стоимостью в 70 млн рублей, которую до задержания планировал разделить их между сыном и племянницей. Уточняется, что она же стала гражданской женой преступника. Именно в квартире племянницы, оформленной на другое лицо, подозреваемый скрывался многие годы.

При этом беглец продолжал поддерживал контакт с сыном, который проживал в квартире над ним. Однажды Чекин-старший поведал сыну о планах касательно наследства. Вот только эти намерения молодого человека не устроили, поскольку он рассчитывал получить все имущество отца.

«Сын Юрия Чекина решил сдать отца ФСБ, чтобы устранить родственницу как конкурентку в наследовании — ей может грозить статья за укрывательство человека, находящегося в розыске», — уточнил Пуртов.

Юрия Чекина задержали 26 октября спустя 20 лет розыска. По данным следствия, в 1990-х годах он руководил контрольно-ревизионным управлением Минфина в ХМАО. К тому же у него был кооператив, при помощи которого он за 1993 год украл 15,6 миллиона рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. По данному факту против Чекина прокуратурой было возбуждено уголовное дело.

Самый разыскиваемый преступник России оказался миллионером

Предполагается, что в отместку за уголовное преследование Чекин заказал убийство прокурора Юрия Бедерина. 25 июля 2000 года его застрелили возле дома. Вместе с тем Чекин организовал в 1996 и 1998 годах убийство двоих знакомых, которые пытались обмануть его на деньги. Пятерых киллеров, выполнивших заказ, уже осудили за эти преступления.

Происшествия,Видео,Юрий Бедерин,ФСБ,Генпрокуратура РФ,Минфин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители