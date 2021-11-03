Появилось видео устроенного школьниками смертельного пожара под Тверью

В Тверской области подростки случайно подожгли дом, кинув аэрозольный баллончик. В огне погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший снятое очевидцами видео пожара.

Жители Конаково 11 и 13 лет подожгли баллончик на улице Жилкооператива и бросили его в деревянное строение. Пламя стало стремительно распространяться, и через несколько минут дом практически полностью сгорел, уточняет канал.