Появилось видео устроенного школьниками смертельного пожара под Тверью

В Тверской области подростки случайно подожгли дом, кинув аэрозольный баллончик. В огне погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший снятое очевидцами видео пожара.
Жители Конаково 11 и 13 лет подожгли баллончик на улице Жилкооператива и бросили его в деревянное строение. Пламя стало стремительно распространяться, и через несколько минут дом практически полностью сгорел, уточняет канал.
После тушения возгорания на втором этаже были обнаружены тела двух мужчин и женщины, которые стали жертвами пожара. Виновников трагедии нашли, они уже признались в случайном поджоге. Возбуждено уголовное дело.