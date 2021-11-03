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Появилось видео устроенного школьниками смертельного пожара под Тверью

Александр Кузьмин
40 минут назад

В Тверской области подростки случайно подожгли дом, кинув аэрозольный баллончик. В огне погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший снятое очевидцами видео пожара.

Жители Конаково 11 и 13 лет подожгли баллончик на улице Жилкооператива и бросили его в деревянное строение. Пламя стало стремительно распространяться, и через несколько минут дом практически полностью сгорел, уточняет канал.

После тушения возгорания на втором этаже были обнаружены тела двух мужчин и женщины, которые стали жертвами пожара. Виновников трагедии нашли, они уже признались в случайном поджоге. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Пожары,Криминал,Видео,
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