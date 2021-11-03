Жительницы Нижнекамска «захватили» торговый центр и пускали в здание без QR-кодов. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как они предлагают посетителям заведения проходить без предъявления цифрового кода.

«Проходите, проходите, не надо ничего показывать» — раздается женский голос.

А на вопрос одной из покупательниц, отменили ли требования, активистка ответила положительно.

«Мы здесь власть», — заявила женщина.