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Противники QR-кодов «захватили» ТЦ в Нижнекамске. Видео

Александр Кузьмин
44 минуты назад

Жительницы Нижнекамска «захватили» торговый центр и пускали в здание без QR-кодов. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как они предлагают посетителям заведения проходить без предъявления цифрового кода.

«Проходите, проходите, не надо ничего показывать» — раздается женский голос.

А на вопрос одной из покупательниц, отменили ли требования, активистка ответила положительно.

«Мы здесь власть», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что пенсионерки в Бурятии прорвались в торговый центр, накинувшись на охранника, требовавших предъявить QR-код.

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