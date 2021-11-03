Самый разыскиваемый в РФ преступник оказался миллионером

Один из самых разыскиваемых преступников России Юрий Чекин, которого обвиняют в заказном убийстве прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина, оказался миллионером. У подозреваемого есть недвижимость общей стоимостью 70 млн рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на адвоката Чекина Михаила Пуртова.

«Активы Чекина — это разнообразная недвижимость на общую сумму 70 млн рублей. До задержания он планировал разделить их между сыном и племянницей, которая по стечению обстоятельств стала его гражданской женой», — заявил Пуртов.

28 октября стало известно, что о местонахождении Юрия Чекина полиции сообщил его сын — Сергей Чекин.

Юрия Чекина задержали 26 октября спустя 20 лет розыска. По версии следствия, в 90-х годах он руководил контрольно-ревизионным управлением Минфина в ХМАО. В то же время у него был кооператив, при помощи которого он на за 1993 год похитил 15,6 млн рублей, которые принадлежали нефтегазодобывающему предприятию. За это против Чекина прокуратурой было возбуждено уголовное дело.

Предполагается, что Чекин решил отомстить за уголовное преследование и заказал убийство прокурора Юрия Бедерина. 25 июля 2000 года его застрелили возле собственного дома.