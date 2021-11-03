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Украинцы устроили митинг против вакцинации в центре Киева: видео

Александр Кузьмин
19 минут назад

Противники обязательной вакцинации устроили митинг возле здания Верховной Рады в Киеве. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Страна.ua».

Митингующие украинцы заблокировали движение транспорта на улице Грушевского возле Кабмина, уточняет канал.

«Нет медицинскому терроризму!» – выкрикивают участники акции.

При этом противники антикоронавирусных мер пришли без масок – это одно из требований к участию в митинге.

Ранее мэр Киева обратился к правительству с просьбой перевести украинскую столицу в «красную» зону карантина. С 1 ноября в Киеве можно посещать заведения общепита, торговые центы, отели и спортзалы, а также учреждения соцсферы только при наличии отрицательного теста на COVID-19 или с сертификатом о вакцинации.

Происшествия,В мире,Украина,Видео,Верховная Рада,
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