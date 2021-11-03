Противники обязательной вакцинации устроили митинг возле здания Верховной Рады в Киеве. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Страна.ua».
Митингующие украинцы заблокировали движение транспорта на улице Грушевского возле Кабмина, уточняет канал.
«Нет медицинскому терроризму!» – выкрикивают участники акции.
При этом противники антикоронавирусных мер пришли без масок – это одно из требований к участию в митинге.
Ранее мэр Киева обратился к правительству с просьбой перевести украинскую столицу в «красную» зону карантина. С 1 ноября в Киеве можно посещать заведения общепита, торговые центы, отели и спортзалы, а также учреждения соцсферы только при наличии отрицательного теста на COVID-19 или с сертификатом о вакцинации.