При этом противники антикоронавирусных мер пришли без масок – это одно из требований к участию в митинге.

Ранее мэр Киева обратился к правительству с просьбой перевести украинскую столицу в «красную» зону карантина. С 1 ноября в Киеве можно посещать заведения общепита, торговые центы, отели и спортзалы, а также учреждения соцсферы только при наличии отрицательного теста на COVID-19 или с сертификатом о вакцинации.