На набережной в «Москва-Сити» провалился грунт

Грунт на площади в 1,2 тысячи квадратных метра провалился в Москве. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел на Краснопресенской набережной, напротив дома № 14.
По предварительной информации, пострадавших при провале нет. Как сообщает Telegram-канал Mash, земля обвалилась возле стройплощадки ЖК Capital Towers на территории «Москва-Сити». В яму затянуло заборы, бытовки рабочих, столбы и часть дорожного полотна. В компании Capital Group рассказали, что ЧП произошло из-за грунтовых вод.
В Дептрансе Москвы сообщили, что проезд на участке Краснопресненской набережной до первого Краснопресненского проезда перекрыт для проведения дорожных работ. Срок, в который откроется движение, не уточняется.
Напомним, что 13 октября две легковые машины провалились под асфальт в центре Новосибирска из-за прорыва магистрального трубопровода, вода из которого размыла грунт. Сибирская генерирующая компания, которая обслуживает трубу, заявила, что ответственность организации застрахована, а владельцам авто компенсируют ущерб.