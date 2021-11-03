На набережной в «Москва-Сити» провалился грунт

Грунт на площади в 1,2 тысячи квадратных метра провалился в Москве. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел на Краснопресенской набережной, напротив дома № 14.

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По предварительной информации, пострадавших при провале нет. Как сообщает Telegram-канал Mash, земля обвалилась возле стройплощадки ЖК Capital Towers на территории «Москва-Сити». В яму затянуло заборы, бытовки рабочих, столбы и часть дорожного полотна. В компании Capital Group рассказали, что ЧП произошло из-за грунтовых вод.

В Дептрансе Москвы сообщили, что проезд на участке Краснопресненской набережной до первого Краснопресненского проезда перекрыт для проведения дорожных работ. Срок, в который откроется движение, не уточняется.