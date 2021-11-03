Угонщик прыгнул с моста, убегая от полицейских, и попал на видео

В США подозреваемый на угнанном автомобиле врезался в отбойник, после чего прыгнул с моста. Об этом сообщает Telegram -канал SHOT, опубликовавший видео инцидента.

34-летний Брайан Грей во Флориде угнал фургон и попытался скрыться на нем от правоохранителей, выехав на мост Эдисона. Однако злоумышленник не справился с управлением и на полном ходу влетел в отбойник. После аварии угонщик по-прежнему не хотел сдаваться в руки стражей порядка и прыгнул с 16-метрового моста в реку.