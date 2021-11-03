Крупный пожар в тундре сняли на видео

«В целях контроля за обстановкой, окарауливания и осуществления дозора задействованы силы и средства Департмента лесного хозяйства, Пожарно-спасательного центра Магаданской области, в чью зону ответственности и входит ликвидация подобных ситуаций. Всего привлечено 12 человек и 4 единицы техники, в том числе бульдозерная техника Колымаэнерго», – отмечает ведомство.