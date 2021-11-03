Крупный пожар в тундре сняли на видео

Крупный природный пожар произошел в тундре. Возгорание возникло в 15 километрах от поселка Армань в Магаданской области. Снятое очевидцами видео появилось в YouTube-канале MagadanMedia.
Как сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области, в районе поселка Радужный горит сухая трава.
«В целях контроля за обстановкой, окарауливания и осуществления дозора задействованы силы и средства Департмента лесного хозяйства, Пожарно-спасательного центра Магаданской области, в чью зону ответственности и входит ликвидация подобных ситуаций. Всего привлечено 12 человек и 4 единицы техники, в том числе бульдозерная техника Колымаэнерго», – отмечает ведомство.