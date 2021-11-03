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В Саратове задержали приезжих, которые напали на нескольких мужчин.Видео

Александр Кузьмин
48 минут назад

В Саратове задержали приезжих, которые напали на нескольких мужчин: угрожали убийством и размахивали, предположительно, пистолетом. Видео появилоcь в telegram-канале «RT на русском».

Компания из семи агрессивно настроенных людей проехала через пешеходный переход на красный сигнал светофора и чуть не сбила девушку, которая шла с тремя мужчинами. Они крикнули нарушителям вслед, тогда приезжие развернулись и избили их. Конфликт произошел еще 24 октября, но нарушителей задержали только сейчас.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Также планируют завести ещё два дела — об умышленном причинении вреда средней тяжести и хулиганстве

Происшествия,Видео,RT на русском,
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