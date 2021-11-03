В Саратове задержали приезжих, которые напали на нескольких мужчин: угрожали убийством и размахивали, предположительно, пистолетом. Видео появилоcь в telegram-канале «RT на русском».

Компания из семи агрессивно настроенных людей проехала через пешеходный переход на красный сигнал светофора и чуть не сбила девушку, которая шла с тремя мужчинами. Они крикнули нарушителям вслед, тогда приезжие развернулись и избили их. Конфликт произошел еще 24 октября, но нарушителей задержали только сейчас.