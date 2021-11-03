Пассажиры обратились за медпомощью в аэропорту Нижнего Новгорода

В аэропорту Нижнего Новгорода 18 пассажиров обратились за медицинской помощью. Отмечается, что никому из обратившихся госпитализация не потребовалась. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— В аэропорту Нижнего Новгорода, где приняли 41 самолет, летевший в Москву, но вынужденный приземлиться на запасной аэродром из-за тумана в столице, весь день дежурили сотрудники медицины катастроф, — сообщил министр здравоохранения региона.

В своем Instagram Мелик-Гусейнов написал, что людям, которые обратились за медицинской помощью, на месте измерили артериальное давление.

Десять самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в пункты назначения. Всего аэропорт Стригино принял 33 самолета девяти авиакомпаний, которые направлялись в столицу.