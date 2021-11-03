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Пассажиры обратились за медпомощью в аэропорту Нижнего Новгорода

Вечерняя Москва
35 минут назад

В аэропорту Нижнего Новгорода 18 пассажиров обратились за медицинской помощью. Отмечается, что никому из обратившихся госпитализация не потребовалась. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Пассажиры обратились за медпомощью в аэропорту Нижнего Новгорода
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

— В аэропорту Нижнего Новгорода, где приняли 41 самолет, летевший в Москву, но вынужденный приземлиться на запасной аэродром из-за тумана в столице, весь день дежурили сотрудники медицины катастроф, — сообщил министр здравоохранения региона.

В своем Instagram Мелик-Гусейнов написал, что людям, которые обратились за медицинской помощью, на месте измерили артериальное давление.

Десять самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в пункты назначения. Всего аэропорт Стригино принял 33 самолета девяти авиакомпаний, которые направлялись в столицу.

Вечером, 2 ноября, сообщалось о том, что почти 1,5 тысячи человек остаются в нижегородском аэропорту Стригино из-за непогоды в Москве. Пассажирам, несколько часов ожидающим вылета, раздают пиццу, воду, соки и супы. Питание обеспечено за счет договоренности между правительством региона, администрацией города и местными рестораторами.

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