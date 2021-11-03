Сергей Чекин, сын одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина, обвиненного в заказном убийстве в 2000 году прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина, сдал отца ФСБ ради наследства. Об этом в среду, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщил адвокат Чекина-старшего Михаил Пуртов.

По словам Пуртова, Юрий Чекин владел разнообразной недвижимостью на общую сумму 70 миллионов рублей. До задержания он планировал разделить их между сыном и племянницей, которая стала его гражданской женой. Именно в квартире племянницы, оформленной на подставное лицо, Чекин скрывался многие годы.

При этом беглец продолжал общаться с сыном, который жил в квартире над ним. Однажды Чекин-старший рассказал сыну о своем плане по разделу наследства. Эти планы молодого человека совершенно не устроили: он хотел получить все имущество отца.

«Сын Юрия Чекина решил сдать отца ФСБ, чтобы устранить родственницу как конкурентку в наследовании — ей может грозить статья за укрывательство человека, находящегося в розыске», — пояснил Пуртов.

Юрий Чекин был задержан 26 октября после 20 лет розыска. По версии следствия, в 1990-х годах он руководил контрольно-ревизионным управлением Минфина в ХМАО. При этом у него был кооператив, через который он на протяжении 1993 года похитил 15,6 миллиона рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. По данному факту против Чекина прокуратура возбудила уголовное дело.