Журналиста Сафронова отправили в карцер

Журналиста, советника генерального директора «Роскосмоса» Ивана Сафронова отправили в карцер СИЗО «Лефортово» за попытку настроить телевизионную антенну в камере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

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Он рассказал, что днем в карцере Сафронов может только сидеть на табурете, так как койка раскладывается на ночь: с 22.00 до 06.00. Кроме того, в карцере не разрешается пользоваться маской для сна, с помощью которой Сафронов пытается защитить глаза от яркого света, который горит в том числе и ночью.

В карцере Сафронову предстоит провести трое суток.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по подозрению в работе на спецслужбы Чехии. Следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене.