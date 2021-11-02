Мэра крымского города задержали при получении взятки

Как следует из информации на сайте Белогорска, Ипатко 39 лет. По образованию – менеджер, экономист. В 2000-2004 годах служил в рядах вооруженных сил Украины. После этого работал в разных организациях на позиции менеджера. С 2014 по 2019 годы - директор МУП «Райкоммунсервис» Белогорска. Должность главы администрации он занимал с 2019 года. Имеет медаль ООН «За службу миру», медаль за службу в Ираке, медаль «Участник боевых действий», медаль за воссоединение Крыма с Россией.