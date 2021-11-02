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Мэра крымского города задержали при получении взятки

Елена Прошина
40 минут назад

Мэр крымского города Белогорск Игорь Ипатко задержан с поличным при получении взятки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале.

Мэра крымского города задержали при получении взятки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко», - написал Аксенов.

Он поблагодарил сотрудников ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу.

Как следует из информации на сайте Белогорска, Ипатко 39 лет. По образованию – менеджер, экономист. В 2000-2004 годах служил в рядах вооруженных сил Украины. После этого работал в разных организациях на позиции менеджера. С 2014 по 2019 годы - директор МУП «Райкоммунсервис» Белогорска. Должность главы администрации он занимал с 2019 года. Имеет медаль ООН «За службу миру», медаль за службу в Ираке, медаль «Участник боевых действий», медаль за воссоединение Крыма с Россией.

Происшествия,Сергей Аксенов,ФСБ,ООН,
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