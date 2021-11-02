Иностранного гражданина избили в центре Москвы

Сегодня, 1 ноября, в районе пяти часов утра неизвестные напали и избили гражданина Южно-Африканской Республики около пекарни на улице Покровка. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В службу «112» информация поступила от охранника. Мужчина сообщил, что иностранцу нанесли телесные повреждения и угрожали ножом.
«По указанному адресу правоохранители обнаружили 35-летнего гражданина ЮАР, временно зарегистрированного в Москве. Мужчина пояснил, что его избили неизвестные. Ножевых ранений ему не нанесли. Врачи скорой помощи госпитализировали иностранца в больницу», — приводятся в материале слова источника из правоохранительных органов.
Медики диагностировали у мужчины множественные переломы лицевых костей, перелом верхней челюсти со смещением, три выбитых зуба и алкогольное опьянение.
В настоящее время гражданин ЮАР находится в больнице на лечении. В полиции организовали проверку с целью выяснить подробности случившегося.