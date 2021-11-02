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Стала известна судьба россиян после высылки самолета из Киева в Будапешт

Lenta.ru
1 час назад

Пассажиров самолета авиакомпании WizzAir, следовавшего из Будапешта в Москву и внепланово приземлившегося в Киеве, разместят в гостинице Verdi Grand Hotel в венгерской столице. Судьба россиян после высылки стала известна «Ленте.ру» от информированного источника.

Стала известна судьба россиян после высылки самолета из Киева в Будапешт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящее время пассажиры рейса W6 2489 находятся в аэропорту Будапешта. Вскоре за ними приедет автобус и отвезет в отель.

У некоторых россиян, по словам собеседника, закончилось действие визы, однако власти Венгрии разрешили им остаться в стране до вылета в Москву. Многим уже выдали билеты на рейс в Россию, запланированный на среду, 3 ноября.

В Совфеде отреагировали на высылку россиян из Киева в Будапешт

Ранее 2 ноября Airbus А321 вылетел из Будапешта в Москву, однако приземлился в Киеве из-за тумана в российской столице. Украина запретила лайнеру лететь в Москву после дозаправки, поэтому он отправился обратно в Венгрию. По словам собеседника «Ленты.ру», граждане России, находившиеся на борту, были в шоке из-за решения пилота сесть в Киеве.

Регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. С апреля 2019 года прекратилось и нерегулярное авиасообщение между странами.

Происшествия,Совет Федерации,Lenta.ru,
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