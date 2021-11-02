Ребенку стало плохо в севшем из-за тумана самолете

Ребенку стало плохо в самолете, застрявшем в аэропорту Нижнего Новгорода из-за тумана в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Самолет авиакомпании «Победа» направлялся из Краснодара в Москву, но вынужден был приземлиться в Нижнем Новгороде из-за окутавшего московский регион тумана.
Самолет ожидал вылета более семи часов, все это время пассажиры находились на борту.
По словам источника, аэропорт Стригино не смог обеспечить самолет трапом, и все это время люди сидели на борту без еды и воды.
Находящемуся среди пассажиров ребенку стало плохо, для поддержания его жизни экипаж использовал кислородные баллоны.
В пресс-службе авиакомпании сообщили, что после того, как экипаж передал аэропорту информацию о находящемся в опасности ребенке, к самолету подогнали трап, ребенка передали врачам.
В общей сложности аэропорт Стригино принял 33 рейса, направлявшихся в Москву.
Туман в Москве и Московской области появился накануне вечером, видимость упала до 200-700 метров. Из-за сложных погодных условий в трех аэропортах Москвы задержали или отменили более 200 авиарейсов.