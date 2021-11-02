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Ребенку стало плохо в севшем из-за тумана самолете

Вероника Полынина
14 минут назад

Ребенку стало плохо в самолете, застрявшем в аэропорту Нижнего Новгорода из-за тумана в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ребенку стало плохо в севшем из-за тумана самолете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолет авиакомпании «Победа» направлялся из Краснодара в Москву, но вынужден был приземлиться в Нижнем Новгороде из-за окутавшего московский регион тумана.

Самолет ожидал вылета более семи часов, все это время пассажиры находились на борту.

По словам источника, аэропорт Стригино не смог обеспечить самолет трапом, и все это время люди сидели на борту без еды и воды.

Находящемуся среди пассажиров ребенку стало плохо, для поддержания его жизни экипаж использовал кислородные баллоны.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что после того, как экипаж передал аэропорту информацию о находящемся в опасности ребенке, к самолету подогнали трап, ребенка передали врачам.

В общей сложности аэропорт Стригино принял 33 рейса, направлявшихся в Москву.

Туман в Москве и Московской области появился накануне вечером, видимость упала до 200-700 метров. Из-за сложных погодных условий в трех аэропортах Москвы задержали или отменили более 200 авиарейсов.

Происшествия,Авиакомпания "Победа",
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