Украина запретила самолету с россиянами вылететь из Киева в Москву

На Украине запретили вылет самолету компании WizzAir рейса Будапешт — Москва, который внепланово приземлился в Киеве из-за сильных туманов в российской столице. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на одну из пассажирок лайнера, на борту находится много россиян.
«Все в шоке, почему в Киев, когда у нас плохие отношения. Стояли, ждали. Украина не хотела давать разрешение на вылет из Киева в Москву, но разрешила обратно в Будапешт. WizzAir договорился с украинцами, но потом Киев отменил свое решение. Более того, разместить россиян в транзите, если я правильно понял пилота, не разрешили», — рассказала женщина.
После дозаправки самолет вылетел обратно в Венгрию и в 16:40 пересек границу Украины. Когда именно рейс прибудет в Москву неизвестно, а в WizzAir данную ситуацию никак не прокомментировали.
Напомним, что самолет с россиянами вылетел из Будапешта в 08:15, а в 15:25 сел в украинской столице.