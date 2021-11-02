В Петербурге поймали виновного в краже миллиарда долларов хакера

В Санкт-Петербурге оперативники Интерпола задержали белорусского хакера Сергея Павловича, которого США подозревают в причастности к крупнейшей краже персональных данных владельцев банковских карт, в результате которой было похищено около 1 млрд долларов.

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Как сообщает «Комсомольская правда», по обвинению в мошенничестве с банковскими картами Павлович уже был осужден в Белоруссии на 10 лет в 2009 году, но остался в розыске по американскому запросу.

Павловича задержали в отеле «Эмеральд» на Суворовском проспекте в Петербурге, куда он прибыл 30 октября.

В настоящее время Павлович содержится в изоляторе временного содержания, инициатор розыска извещен о задержании. При этом у России и США нет соглашения о выдаче преступников.

В 2009 году Первомайский районный суд Минска признал Сергея Павловича виновным в мошенничестве с банковскими картами и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Павлович был освобожден досрочно в 2015 году. В заключении он написал книгу «Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера».