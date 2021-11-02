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В Туве завели уголовные дела после гибели двух девочек

Говорит Москваиещё 5
1 час назад

Речь идёт о факте бездействия контролирующих и иных органов.

В Туве завели уголовные дела после гибели двух девочек
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, в отношении матери сестёр возбудили дело об уклонении от административного надзора.

Накануне в Кызыле были обнаружены две сестры 9 и 14 лет с множественными травмами. Младшая девочка скончалась на месте происшествия, старшая — в медучреждении. Задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. Как заявил глава Тувы Владислав Ховалыг, подозреваемый, «непонятно чем руководствуясь, сбросил с балкона двух девочек 9 и 14 лет».

По версии следователей, с 2014 года две дочери 31-летней женщины были переданы в приёмную семью, а третья — под опеку бабушки, скончавшейся в ноябре 2020 года, после чего ребёнок фактически проживал со своим биологическим отцом. В мае 2021 года освободившаяся из мест лишения свободы женщина самовольно забрала трёх дочерей у отца и приёмной семьи и жила с ними в Кызыле. При этом надлежащий контроль за условиями проживания девочек должностные лица контролирующих органов не осуществляли.

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