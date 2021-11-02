Пассажиров заперли на 6 часов в самолете в Нижнем Новгороде

Пассажиров, направлявшихся из столицы республики Саха Якутска в Москву, более шести часов держат запертыми в самолете в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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Борт авиакомпании «Якутия» вылетел из Якутска в 7:40 по местному времени (1:40 по московскому), однако в Москве ему не дали приземлиться из-за тумана, и он сел в Нижнем Новгороде.

«На просьбу открыть дверь, чтобы подышать, отказывают. Детское питание надо развести, но воды нет даже для детского питания. Детей много, пожилые люди... Девочка у нас лежит, подросток, ей плохо. Мы 6,5 ч. уже тут сидим. Из Якутска вылетали, нас через час покормили — и всё», — рассказала каналу пассажирка, представившаяся Галиной.

Она добавила, что члены экипажа несколько раз говорили: «Сейчас заправимся и полетим», но после этого сообщали, что самолет не пускают в столичный аэропорт. Пассажиры звонили «местному начальству», но трубку никто не взял.

«Подъем» отмечает, что в воздушной гавани Нижнего Новгорода уже собралась пробка из самолетов.