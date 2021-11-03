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Задержанный ФСБ подполковник МВД пойдет под суд за шпионаж в пользу Украины

Lenta.ruиещё 1
33 минуты назад

Бывший начальник ОМВД по Золотухинскому району Курской области, 39-летний подполковник Дмитрий Борзенков пойдет под суд по делу о шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подполковника МВД уличили в шпионаже в пользу Украины
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, дело Борзенкова, которого задержали оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, рассмотрит Курский областной суд. Подполковника МВД обвиняют по статье 275 УК РФ («Госизмена»), ему грозит до 20 лет лишения свободы. Заседание по делу назначено на 15 ноября.

О том, что ФСБ обвинила подполковника Борзенкова в госизмене, сообщалось 14 июля 2020 года. По данным СМИ, полицейский мог передавать Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о перемещении по территории района военнослужащих и военной спецтехники. В частности, в Киеве проявляли интерес к перемещениям ЗРК «Бук», состоящих на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.

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О задержании Борзенкова сотрудниками ФСБ стало известно 22 июня. Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого на два месяца до 18 августа.

Дмитрий Борзенков родился в Курске. В милицию пришел служить в 1998 году. В 2003 году Борзенков окончил Орловский юридический институт МВД. Он награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе». Как отмечает издание, Борзенков неоднократно поощрялся руководством, дисциплинарных взысканий не имел.

Происшествия,ФСБ,СБУ,МВД,
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