Украина запретила самолету с россиянами вылететь из Киева в Москву

«Все в шоке, почему в Киев, когда у нас плохие отношения. Стояли, ждали. Украина не хотела давать разрешение на вылет из Киева в Москву, но разрешила обратно в Будапешт. WizzAir договорился с украинцами, но потом Киев отменил свое решение. Более того, разместить россиян в транзите, если я правильно понял пилота, не разрешили», — сказал источник, уточнив, что после дозаправки самолет вылетел обратно в Венгрию.