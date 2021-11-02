Арендатор набросился на хозяина московской квартиры с ножом

Квартиросъемщик набросился на собственника жилья с кухонным ножом в руках. Инцидент произошел в одном из жилых домов Гурьевского проезда на юге Москвы, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Уточняется, что арендатор нанес хозяину квартиры серьезные увечья. Согласно предварительной версии, между мужчинами произошел конфликт, результатом которого стали ножевые ранения живота, левого плеча, области нижней челюсти, правого предплечья, а также травматический шок второй стадии у одного из них.

Раненого хозяина квартиры доставили в хирургическое отделение столичной больницы. Опросить потерпевшего на данный момент не представляется возможным из-за его состояния.