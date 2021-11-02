Арендатор набросился на хозяина московской квартиры с ножом

Квартиросъемщик набросился на собственника жилья с кухонным ножом в руках. Инцидент произошел в одном из жилых домов Гурьевского проезда на юге Москвы, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Уточняется, что арендатор нанес хозяину квартиры серьезные увечья. Согласно предварительной версии, между мужчинами произошел конфликт, результатом которого стали ножевые ранения живота, левого плеча, области нижней челюсти, правого предплечья, а также травматический шок второй стадии у одного из них.
Раненого хозяина квартиры доставили в хирургическое отделение столичной больницы. Опросить потерпевшего на данный момент не представляется возможным из-за его состояния.
Квартиросъемщик задержан.