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Арендатор набросился на хозяина московской квартиры с ножом

Мослента
26 минут назад

Квартиросъемщик набросился на собственника жилья с кухонным ножом в руках. Инцидент произошел в одном из жилых домов Гурьевского проезда на юге Москвы, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Арендатор набросился на хозяина московской квартиры с ножом
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

Уточняется, что арендатор нанес хозяину квартиры серьезные увечья. Согласно предварительной версии, между мужчинами произошел конфликт, результатом которого стали ножевые ранения живота, левого плеча, области нижней челюсти, правого предплечья, а также травматический шок второй стадии у одного из них.

Раненого хозяина квартиры доставили в хирургическое отделение столичной больницы. Опросить потерпевшего на данный момент не представляется возможным из-за его состояния.

Квартиросъемщик задержан.

Происшествия,РЕН ТВ,
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