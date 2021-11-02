За час упали три самолета, столкнулись 99 машин. Трагедии в тумане

Москву в ночь на 2 ноября окутал густой туман. Видимость во многих районах упала до десятков метров, а московские аэропорты отменили более 200 авиарейсов. Без жертв и пострадавших обошлось. «Газета.Ru» вспоминает известные случаи в истории XX века, когда туман приводил к катастрофам.

Фото: Alex McMahan/Chattanooga Times Free Press Alex McMahan/Chattanooga Times Free Press

5 ноября 1946 года – три авиакатастрофы во Внуково

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В те дни СССР готовился праздновать 29-ю годовщину Октябрьской революции, и потому в столицу слетались делегации со всей страны и из-за рубежа. Несколько дней до этого в Москве стояла плохая для полетов погода, но метеослужба обнадежила пилотов, что именно 5 ноября наступит просветление. Этот прогноз оказался в корне ошибочным, в небе над аэропортом скопилось почти два десятка самолетов, каждому из которых предстояло найти полосу в тумане и совершить посадку при видимости в несколько сотен метров.

Всего разбилось три самолета. На первом из них, Ли-2, летел лишь экипаж из пяти человек: самолет потерял скорость, совершая разворот на малой высоте, и рухнул на обочину трассы Москва-Минск, никто не выжил. Во второй аварии потерпел крушение Douglas C-47, летевший из Берлина. Из-за густого тумана пилот промахнулся мимо полосы, было решено идти на второй круг, но резкий маневр привел к потере управления и падению. Погибли 13 человек - половина из находившихся на борту. Еще одному Ли-2, из Вильнюса, повезло чуть больше, - несмотря на то, что у борта был неисправен радиокомпас. Экипаж пытался зайти на посадку пять раз, на пятой попытке у самолета закончилось топливо. С выключенными двигателями он начал терять высоту, столкнулся с осветительными столбами и рухнул неподалеку от входа в аэропорт. Погиб один пассажир, остальные 25 человек выжили.

11 декабря 1990 года – авария на трассе 75 в Теннесси

Это самая крупная автомобильная катастрофа в истории США, если считать по числу автомобилей. Она произошла неподалеку от города Калхун в штате Теннесси, в месте, где ранее из-за тумана уже многократно случались аварии. Утром 11 декабря на шоссе столкнулись два грузовика - это запустило цепную реакцию из аварий ехавших по дороге машин - легковых и грузовых, начался пожар. Всего в тот день столкнулись 99 автомобилей, что привело к смерти 12 человек и травмам 42.

Дело в том, что этот участок шоссе проходит через низину. Неподалеку находятся река, широкие озера и отстойники для очистки сточных вод бумажной фабрики - из-за высокой влажности там регулярно образовывается туман.

Декабрь 1952 – Великий смог в Лондоне

Лондонцев трудно удивить туманами и смогом, но события 5-9 декабря не были похожи на обычное погодное явление.

"Великий смог" стал причиной смерти нескольких тысяч человек, в больницу попали более 150 тысяч. На этот раз дело было не в видимости: по неизвестной тогда причине у людей проявлялись легочные инфекции, приводившие к гнойным механическим обструкциям дыхательных путей.

Почти сразу стало понятно, что дело во взаимодействии продуктов сжигания угля с туманом, но лишь несколько лет назад ученые выяснили точную причину образования столь смертоносной дымки, воссоздав ее в лаборатории.

Главной причиной поражения легких стали соединения серы, в первую очередь – серная кислота. Серная кислота образовалась из диоксида серы, побочного продукта сжигания угля. Чтобы такая реакция стала возможной, необходимо, чтобы в воздухе накопился оксид азота, также выделяемый при сгорании угля. Наконец, туман декабря 1952 года характеризовался необычно крупными каплями воды, что поспособствовало увеличению концентрации соединений серы.

28 июля 1945 года – столкновение самолета с Эмпайр-стейт-билдинг

Катастрофа произошла еще во время Второй мировой войны, в знаменитое здание врезался двухмоторный средний бомбардировщик B-25 Mitchell. Самолет перевозил личный состав из Массачусетса в Нью-Джерси, но из-за тумана было принято решение садиться в Нью-Йорке.

Пролетая мимо небоскреба Крайслер, пилот повернул не в ту сторону, и в итоге самолет врезался в Эмпайр-стейт-билдинг в районе 78-80 этажа. Один из двигателей пробил здание насквозь и упал на соседнее здание. Начавшийся пожар смогли потушить за 40 минут, что стало одним из немногих случаев, когда пожарные взяли под контроль крупный пожар в небоскребе. Всего погибло 14 человек, из них 11 находились в здании.