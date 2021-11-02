За час упали три самолета, столкнулись 99 машин. Трагедии в тумане

Москву в ночь на 2 ноября окутал густой туман. Видимость во многих районах упала до десятков метров, а московские аэропорты отменили более 200 авиарейсов. Без жертв и пострадавших обошлось. «Газета.Ru» вспоминает известные случаи в истории XX века, когда туман приводил к катастрофам.
В те дни СССР готовился праздновать 29-ю годовщину Октябрьской революции, и потому в столицу слетались делегации со всей страны и из-за рубежа. Несколько дней до этого в Москве стояла плохая для полетов погода, но метеослужба обнадежила пилотов, что именно 5 ноября наступит просветление. Этот прогноз оказался в корне ошибочным, в небе над аэропортом скопилось почти два десятка самолетов, каждому из которых предстояло найти полосу в тумане и совершить посадку при видимости в несколько сотен метров.
Всего разбилось три самолета. На первом из них, Ли-2, летел лишь экипаж из пяти человек: самолет потерял скорость, совершая разворот на малой высоте, и рухнул на обочину трассы Москва-Минск, никто не выжил. Во второй аварии потерпел крушение Douglas C-47, летевший из Берлина. Из-за густого тумана пилот промахнулся мимо полосы, было решено идти на второй круг, но резкий маневр привел к потере управления и падению. Погибли 13 человек - половина из находившихся на борту. Еще одному Ли-2, из Вильнюса, повезло чуть больше, - несмотря на то, что у борта был неисправен радиокомпас. Экипаж пытался зайти на посадку пять раз, на пятой попытке у самолета закончилось топливо. С выключенными двигателями он начал терять высоту, столкнулся с осветительными столбами и рухнул неподалеку от входа в аэропорт. Погиб один пассажир, остальные 25 человек выжили.
Это самая крупная автомобильная катастрофа в истории США, если считать по числу автомобилей. Она произошла неподалеку от города Калхун в штате Теннесси, в месте, где ранее из-за тумана уже многократно случались аварии. Утром 11 декабря на шоссе столкнулись два грузовика - это запустило цепную реакцию из аварий ехавших по дороге машин - легковых и грузовых, начался пожар. Всего в тот день столкнулись 99 автомобилей, что привело к смерти 12 человек и травмам 42.
Дело в том, что этот участок шоссе проходит через низину. Неподалеку находятся река, широкие озера и отстойники для очистки сточных вод бумажной фабрики - из-за высокой влажности там регулярно образовывается туман.
Лондонцев трудно удивить туманами и смогом, но события 5-9 декабря не были похожи на обычное погодное явление.
"Великий смог" стал причиной смерти нескольких тысяч человек, в больницу попали более 150 тысяч. На этот раз дело было не в видимости: по неизвестной тогда причине у людей проявлялись легочные инфекции, приводившие к гнойным механическим обструкциям дыхательных путей.
Почти сразу стало понятно, что дело во взаимодействии продуктов сжигания угля с туманом, но лишь несколько лет назад ученые выяснили точную причину образования столь смертоносной дымки, воссоздав ее в лаборатории.
Главной причиной поражения легких стали соединения серы, в первую очередь – серная кислота. Серная кислота образовалась из диоксида серы, побочного продукта сжигания угля. Чтобы такая реакция стала возможной, необходимо, чтобы в воздухе накопился оксид азота, также выделяемый при сгорании угля. Наконец, туман декабря 1952 года характеризовался необычно крупными каплями воды, что поспособствовало увеличению концентрации соединений серы.
Катастрофа произошла еще во время Второй мировой войны, в знаменитое здание врезался двухмоторный средний бомбардировщик B-25 Mitchell. Самолет перевозил личный состав из Массачусетса в Нью-Джерси, но из-за тумана было принято решение садиться в Нью-Йорке.
Пролетая мимо небоскреба Крайслер, пилот повернул не в ту сторону, и в итоге самолет врезался в Эмпайр-стейт-билдинг в районе 78-80 этажа. Один из двигателей пробил здание насквозь и упал на соседнее здание. Начавшийся пожар смогли потушить за 40 минут, что стало одним из немногих случаев, когда пожарные взяли под контроль крупный пожар в небоскребе. Всего погибло 14 человек, из них 11 находились в здании.
Лифтер Бетти Лу Оливер установила своеобразный рекорд, выжив в лифте, упавшем с 75 этажа. В последствие этот инцидент учитывался при проектировании башен-близнецов Всемирного торгового центра. Они должны были без проблем пережить аналогичную ситуацию – попадание самолета, ищущего аэродром на малой высоте. Однако инженеры не рассчитывали на таран здания огромным лайнером, с полным грузом топлива и на высокой скорости.