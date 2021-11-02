В Подмосковье школьницу отправили в детдом из-за фото в полотенце

В подмосковном Сергиевом Посаде 14-летнюю школьницу насильно отправили в детский дом из-за снимка, который ее учительница посчитала слишком откровенным. Как сообщает RT, подростка отправили в учреждение прямо из школы.

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Инцидент произошел в конце октября 2021 года. 40-летняя женщина, которая одна воспитывает троих детей, пришла в школу забрать свою 14-летнюю старшую дочь. Однако там матери заявили, что подростка увезли в детский дом прямо из образовательного учреждения. Причиной этому стало неосторожное фото — на каникулах девочка сделала в ванной пару снимков в полотенце.

«Ничего непристойного там не было, просто глупые фото, она полотенцем большую часть тела прикрывала», — объяснила мать подростка.

Школьница отправила снимок знакомому мальчику, который опубликовал его в соцсетях. Там фотографию увидела классный руководитель школьницы, которая в первый же день после каникул сообщила о произошедшем в органы опеки, сотрудники которых приехали в школу и забрали девочку в детдом прямо с занятий.