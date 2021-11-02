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Фанат выстрелил в тренера на футбольном матче в Аргентине. Видео

Александр Кузьмин
37 минут назад

Во время футбольного матча в Аргентине фанат случайно ранил тренера из огнестрельного оружия. Все произошло в ходе встречи «Ферро Хенераль Пико» с «Ураканом Лас-Эрасом». Болельщики устроили драку, и один из них выстрелил, попав в плечо наставника игроков «Ферро» Маурисио Ромеро. Об этом сообщает Sport Bible.

На опубликованных кадрах видно, как футболисты и судьи разбегаются с поля при звуках стрельбы. Раненого Ромеро увели в подтрибунное помещение, а потом доставили в больницу. Из-за случившегося матч был остановлен со счетом 3:1 в пользу «Уракана».

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