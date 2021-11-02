Фанат выстрелил в тренера на футбольном матче в Аргентине. Видео

Во время футбольного матча в Аргентине фанат случайно ранил тренера из огнестрельного оружия. Все произошло в ходе встречи «Ферро Хенераль Пико» с «Ураканом Лас-Эрасом». Болельщики устроили драку, и один из них выстрелил, попав в плечо наставника игроков «Ферро» Маурисио Ромеро. Об этом сообщает Sport Bible.